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'de sahne gençlerin! İşte 'nin Rize maçı 11'i

'in son haftasında sahasında 'u konuk edecek. Ligi 7. bitirmesi kesinleşen Kanarya, sahaya genç yıldızları ile çıkacak. Konuk ekip Rizespor'un ise ligde kalmak için 1 puana ihtiyacı var. İşte zorlu Fenerbahçe - Rizespor maçının ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 09:26 Son Güncelleme: 25.7.2020 09:36 ABONE OL
Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Fenerbahçe'nin Rize maçı 11'i

'in son haftasında bu akşam 'de 'u konuk edecek. Ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, kapanışı galibiyet ile yapmak istiyor.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Fenerbahçe'nin Rize maçı 11'i

Zorlu karşılaşma öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlendi.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Fenerbahçe'nin Rize maçı 11'i

Eksik ve cezalılar nedeniyle 'de ilk onbirde genç oyuncular şans bulacak. Forvette Allahyar, sağ bekte , orta sahada da Beyaz'ın görev yapması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Fenerbahçe'nin Rize maçı 11'i

Hala düşme tehlikesi bulunan konuk ise 1 puan alırsa, ligde kalmayı garantileyecek.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Fenerbahçe'nin Rize maçı 11'i

KADRODA TAM 7 EKSİK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan , , ile kırmızı ve sarı kart cezalısı Vedat Muriqi ile Jailson, ve Deniz Türüç forma giyemeyecek.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Fenerbahçe'nin Rize maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, , Falette, Serdar, Hasan Ali, Rodrigues, Emre, Ozan, , Ferdi, Allahyar

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Fenerbahçe'nin Rize maçı 11'i

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz, Tunay, Boldrin, Skoda

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Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Fenerbahçe'nin Rize maçı 11'i
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