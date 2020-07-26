Adana Demirspor Bursaspor CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Adana Demirspor Bursaspor CANLI TAKİP linki BURADA

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CANLI! 1. Lig Play off rövanşı TAKİP linki BURADA

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig’de ( 1.Lig) Süper Lig’e yükselme heyecanı yaşanıyor. Play off rövanş maçları kapsamında ile yeşil sahada zorlu bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Adana Demirspor sahasında oynayacağı karşılaşmada Bursaspor karşısında galip gelerek adını play off finaline yazdırmak istiyor. Öte yandan Bursaspor da rakibini evinde yenerek Süper Lig yolunda avantaj kazanmanın peşinde. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler “” şeklindeki araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu başlık altında linki ve diğer pek çok detayı bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 21:58 ABONE OL
Adana Demirspor Bursaspor | CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Adana Demirspor Bursaspor CANLI TAKİP ET!

1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un Süper Lig biletini alması sonrasında bir üst lige yükselecek 3. Takım belli oluyor. Bu kapsamda oynanan play off ilk maçlarının ardından bugün Süper Lig' çıkma heyecanı yaşayan 4 takım rövanş maçlarında finale çıkma mücadelesi verecek. Bu kapsamda ile yeşilm sahada kozlarını paylaşacak. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek isteyenler "" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.

ADANA DEMİRSPOR BURSASPOR | CANLI

TFF 1. Lig Play Off rövanşı Adana Demirspor Bursaspor karşılaşmasının canlı takip linkine aşağıdan ulaşabilir ve maçı keyifle takip edebilirsiniz…

Adana Demirspor Bursaspor | CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Adana Demirspor Bursaspor CANLI TAKİP ET!

ADANA DEMİRSPOR BURSASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

BURSASPOR, FİNAL İÇİN ADANA DEPLASMANINDA

Süper Lig yolunda kritik viraja giren , Play-Off turu yarı final rövanş maçında ile deplasmanda karşılaşacak.

1'inci Lig'de Play-Off turunun finalistleri yarın oynanacak maçların ardından belli olacak. Bursaspor, Play-Off turu yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor'a konuk oluyor. Bursa'daki ilk randevu golsüz eşitlikle sona ererken, her iki ekip bu zorlu randevu öncesinde hazırlıklarını tamamladı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi.

Adana Demirspor Bursaspor | CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Adana Demirspor Bursaspor CANLI TAKİP ET!

AVANTAJLARA SAHİPLER

Final kapısını açmak için, 0-0'ın rövanşında 'a gollü beraberlikler ve galibiyet yeterli olacak. Mücadelenin, ilk maçta olduğu gibi golsüz eşitlikle sona ermesi halinde ise 15'er dakikalık uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda, finale çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Uzatma süresi içerisinde eğer iki ekip eşit sayıda gol atarsa, rakip sahada atılan gol adedi fazla olan takım penaltıya geçilmeden turu atlayan taraf olacak.

51'İNCİ RANDEVU

İki takım, yarınki mücadele ile 51'inci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 50 randevuda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geriye kalan 12 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa'da Bursaspor 2-1, Adana'da ise sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor Bursaspor | CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Adana Demirspor Bursaspor CANLI TAKİP ET!

ADANA EVİNDE ÜSTÜN

Adana'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü öne çıkıyor. Daha önce oynanan 25 randevuda Adana temsilcisi evinde 13 kez kazandı. bu mücadelelerde 6 galibiyet elde ederken 6 mücadelede de eşitlikle sona erdi. , ligin normal sezonunda sahasındaki 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle en başarılı 6'ncı ekip olurken; Bursaspor ise deplasmanda 17 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 beraberlikle en başarılı 8'inci ekip oldu.

BURSASPOR'A 'UĞURLU' GELMİYOR

Yaşar Kemal Uğurlu, bugüne kadar Bursaspor'un 12 maçında görev aldı. Bu mücadelelerde Bursa temsilcisi 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bursa ekibi, Uğurlu'nun yönettiği 5 deplasman maçını kazanamazken bu mücadelelerden sadece 3 puan çıkarabildi. Uğurlu, Adana Demirspor'un ise 7 maçını yönetti. Akdeniz ekibi bu maçlarda 3'er galibiyet ve beraberlik elde ederken, bir kez mağlup oldu. Adana Demirspor, Uğurlu'nun yönettiği 2 iç saha maçında da yenilmedi.

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Adana Demirspor Bursaspor CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Adana Demirspor Bursaspor CANLI TAKİP linki BURADA
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