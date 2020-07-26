Adana Demirspor Bursaspor CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Adana Demirspor Bursaspor CANLI TAKİP linki BURADA

ADANA EVİNDE ÜSTÜN



Adana'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü öne çıkıyor. Daha önce oynanan 25 randevuda Adana temsilcisi evinde 13 kez kazandı. Bursaspor bu mücadelelerde 6 galibiyet elde ederken 6 mücadelede de eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor, ligin normal sezonunda sahasındaki 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle en başarılı 6'ncı ekip olurken; Bursaspor ise deplasmanda 17 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 beraberlikle en başarılı 8'inci ekip oldu.



BURSASPOR'A 'UĞURLU' GELMİYOR



Yaşar Kemal Uğurlu, bugüne kadar Bursaspor'un 12 maçında görev aldı. Bu mücadelelerde Bursa temsilcisi 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bursa ekibi, Uğurlu'nun yönettiği 5 deplasman maçını kazanamazken bu mücadelelerden sadece 3 puan çıkarabildi. Uğurlu, Adana Demirspor'un ise 7 maçını yönetti. Akdeniz ekibi bu maçlarda 3'er galibiyet ve beraberlik elde ederken, bir kez mağlup oldu. Adana Demirspor, Uğurlu'nun yönettiği 2 iç saha maçında da yenilmedi.