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A'da şampiyon !

A'nın 36'ıncı haftasında sahasında Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İtalyan ekibinde , Juventus forması ile şampiyonluk yaşayan ilk Türk fuıtbolcu oldu.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 00:55 Son Güncelleme: 27.7.2020 00:56 ABONE OL
İtalya Serie A'da şampiyon Juventus!

İtalya Serie A'nın 36. hafta maçında Juventus sahasında Sampdoria ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri Ronaldo ve Federico Bernardeschi kaydetti.

İtalyan ekibi böylelikle tarihindeki 36'ncı şampiyonluğunu elde etti.

MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

İtalyan ekibinde forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral de Juventus forması ile şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.

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İtalya Serie A'da şampiyon Juventus!
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