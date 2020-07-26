TFF 1. Lig Akhisar Belediyespor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlıyor, ne zaman? Akhisar - Karagümrük canlı yayın hangi kanalda?

Süper Lig'e çıkma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Ligi 3. 4. 5. Ve 6. Bitiren takımlar arasında gerçekleşecek play off mücadelesinde bu akşam Fatih Karagümrük Akhisar Belediyespor maçı gerçekleşecek. İlk maçta 3-3'lük skorla sahadan ayrılan iki takım rövanş maçında bu akşam yeniden karşı karşıya geliyor. Peki, Akhisar Belediyespor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Akhisar Belediyespor Fatih Karagümrük maçı ne zaman? İşte detaylar…

AKHİSAR BELEDİYESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig yarı final rövanş maçı 26 Temmuz bu akşam gerçekleşecek. Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı öncesi futbolseverler karşılaşmaya ilişkin detayları merak ediyor. Saat 21.00'da başlayacak mücadele canlı yayın ile ekranlara geliyor.