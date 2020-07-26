TFF 1. Lig Akhisar Belediyespor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlıyor, ne zaman? Akhisar - Karagümrük canlı yayın hangi kanalda?

Süper Lig'e çıkma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Ligi 3. 4. 5. Ve 6. Bitiren takımlar arasında gerçekleşecek play off mücadelesinde bu akşam Fatih Karagümrük Akhisar Belediyespor maçı gerçekleşecek. İlk maçta 3-3'lük skorla sahadan ayrılan iki takım rövanş maçında bu akşam yeniden karşı karşıya geliyor. Peki, Akhisar Belediyespor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Akhisar Belediyespor Fatih Karagümrük maçı ne zaman? İşte detaylar…
TFF 1. Lig yarı final rövanş maçı 26 Temmuz bu akşam gerçekleşecek. Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı öncesi futbolseverler karşılaşmaya ilişkin detayları merak ediyor. Saat 21.00'da başlayacak mücadele canlı yayın ile ekranlara geliyor.
AKHİSAR BELEDİYESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig play off rövanş maçına ilişkin bilgiler şöyle;
TFF 1. Lig Akhisar Belediyespor Karagümrük Play Off Yarı Final rövanş maçı 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
AKHİSARSPOR FİNAL YOLUNDA TEMKİNLİ
TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda 3-3 berabere kalarak final için büyük avantaj yakalayan Akhisarspor, rövanşta temkinli oynayacak. Öncelikle gol yememeyi hedefleyen Akigo, defans güvenliğini alıp atacağı gol veya gollerle finali sigortalamak istiyor. Her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2'lik beraberlikte Süper Lig'e dönüş hedefi için finalist olacak Akigo'da ilk maçta sakatlanan Vrsajevic forma giyemeyecek.
Akhisarspor'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Yılmaz Vural'ın, "Bu maç seyircisiz değildi" tepkisi üzerine rakip yönetimin yaptığı, "Karagümrük'te futbol oynanırken futbol topunu tanımayanlar, bugün devlet imkanlarıyla yapılan stadyumlara sahip olup, belediye parasıyla yaşayıp, bizleri beğenmez olmuşlar" açıklaması taraftarı kızdırdı. Karagümrük cephesine tepki gösteren yeşil-siyahlılar, takımlarının rakibe cevabı çarşamba günü sahada verdiğini, rövanşta da yine sahada cevap vereceklerini belirtti.