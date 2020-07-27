Beşiktaş Koita'yı gündemine aldı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kador kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Lille transfer olmasının ardından aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu.

TRTSpor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Koita'yı gündemine aldı ve oyuncunun menajeriyle transfer görüşmesi yaptı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ancak Beşiktaş'ın bu transferde TFF'nin açıklayacağı harcama limitinin belirleyici olacağı belirtildi. Koita'nın Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı, Sergen Yalçın'ın da Fransız oyuncuya onay verdiği kaydedildi.

24 MAÇTA 10 GOL 3 ASİST

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu bu sezon 23'ü Süper Lig 1'i ise Türkiye Kupası olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu takımına 10 gol 3 asistlik katkıda bulundu.