Galatasaraylı Gökay Güney Menemenspor'da!

TFF 1. Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Nijeryalı sağ kanat Bulbwa ile sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay Güney transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişip 4 sene önce profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncunun kiralanacağı bildirildi. Gökay, sarı-kırmızılılarda 1 Süper Lig maçına çıkarken, 7 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında top koşturdu. Gökay, çeşitli yaş kategorilerinde 21 defa milli formayı da terletti.