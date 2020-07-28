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'de ve kadro planlaması çalışmaları son sürat devam ediyor. 'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından transferleri bir bir açıklamayı planlayan Fenerbahçe'de, ve ile ilgili de büyük bir pişmanlık yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 12:55 Son Güncelleme: 28.7.2020 12:56 ABONE OL
Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Ozan Tufan ve Nabil Dirar

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde hedef mutlak şampiyonluk. Transferde somut adımlar atmaya başlayan Sarı Kanarya birçok isimle temaslarına devam ederken, sözleşme yenilenen ile alakalı bir pişmanlık söz konusu.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Ozan Tufan ve Nabil Dirar

Milliyet'in haberine göre; 2017 yaz ayı döneminde Monaco'dan transfer edilen futbolcu, ilk geldiği günden bu yana tartışılıyor. İnişli çıkışlı bir grafiğe rağmen Dirar'dan ne kendisini takıma katan ne de vazgeçti. İkisi de sağ kanatta Faslı oyuncudan vazgeçmedi.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Ozan Tufan ve Nabil Dirar

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona erecek Dirar için teknik heyetten bir rapor istedi. Sportif direktör Comolli ile Yanal'ın verdiği "Dirar ile sözleşme yenilenmeli" raporu sonrasında oyuncuya iki yıllık imza attırıldı.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Ozan Tufan ve Nabil Dirar

Bu anlaşma imzalandıktan sonra futbolcu da ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle pandemi sonrası maç içi ve dışındaki rahat tavırları tepki çekmeye başladı.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Ozan Tufan ve Nabil Dirar

Son olarak Emre Belözoğlu ile antrenmanda gerginlik yaşayan futbolcu, idmandan çıkarılmıştı. Yeni sezonda benzer tavırlara ve kötü performansına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, futbolcu için teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirecek.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Ozan Tufan ve Nabil Dirar

, 2018-19 sezonunda ile birlikte bir dönem kadro dışı da bırakılmıştı.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Ozan Tufan ve Nabil Dirar

Benzer bir düşüş için de söz konusu... Futbolcu sezon başından itibaren müthiş bir çıkış ve performans yakalamıştı.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Ozan Tufan ve Nabil Dirar

Ancak aralık ayındaki anlaşma sonrası orta saha oyuncusunda da ciddi bir düşüş yaşandı. Dirar kadar rahat hareketleri söz konusu olmasa da, saha içindeki performansı ciddi şekilde düştü.

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Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Ozan Tufan ve Nabil Dirar
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