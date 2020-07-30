Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atletico Mineiro Mariano transferini resmen duyurdu!

Mariano transferini resmen duyurdu!

3 sezondur forması giyen ve bu sezon sonu ibibarıyla sarı kırmızılı takım ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Mariano, ülkesinin takımlarından ile anlaştı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 13:09 ABONE OL
Atletico Mineiro Mariano transferini resmen duyurdu!

Galatasaray'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve kısa süre önce sözleşmesinin sona ermesiyle beraber takıma veda eden Mariano'nun yeni durağı belli oldu.

Avrupa'dan da birçok teklif vardı ancak Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer olmayı tercih etti.

HAFTA BAŞINDA...
Önümüzdeki hafta başında Mariano'nun kulübe geleceği ve sonrasında resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

BAŞKAN DUYURDU: HOŞGELDİN MARIANO!
Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray'dan ayrılan Mariano transferini duyurdu;

"Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano"

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika | 30 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…
Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango 29 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgula
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? 2020 Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve biter?
Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek’in sürpriz aşkı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi Gurur Aydoğan...
Son Dakika: Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...
Arefe Günü PTT açık mı, kapalı mı? 30 Temmuz 2020 Bugün Arefe Günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Son dakika haberi: İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Otobanın kenarında bulundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Atletico Mineiro Mariano transferini resmen duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA