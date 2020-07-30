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'de gelişmesi! Tazminat...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada alacaklarını bahane ederek ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden futbolcu Max ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bild’e konuşan Alman spor hukukçusu Kletke, “Kruse başka bir kulübe gider ve feshi geçersiz sayılırsa Fenerbahçe tazminat almaya hak kazanır” dedi.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 08:27 Son Güncelleme: 30.7.2020 08:50 ABONE OL
Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...

Pandemi döneminde alacakları ödenmeyen Max , ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...

yıldızın, feshinin geçersiz sayılması halinde tazminat ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...

Bild gazetesine konuşan spor hukukçusu Horst Kletke, "Şayet Kruse başka bir kulübe gider ancak sözleşme feshi geçersiz sayılırsa ortaya çok büyük bir problem çıkacak.

Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...

Zira aynı anda iki kulübün sözleşmeli futbolcusu olacak ki bu durumda Fenerbahçe tazminat almaya hak kazanacak" dedi.

Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...

"30 GÜN BOYUNCA ÖDEME ALMAZSA..."
Kletke, 'nin 'daki davasını kazanacağını düşündüğünü de belirterek şöyle konuştu:

Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...

"En az 30 gün boyunca ödeme alamamış bir futbolcu kulübe ihtarname çekebilir.

Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...

Bu durumda kurallarına göre kulübe 10 günlük bir mühlet tanınır.

Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...

Ödeme yine yapılmazsa oyuncunun fesih hakkı doğar. Böylece oyuncu, serbest kalır ve kendisine takım arayabilir."

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Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...
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