Fenerbahçe'de Kruse gelişmesi! Tazminat...

Pandemi döneminde alacakları ödenmeyen Max Kruse, Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Bild gazetesine konuşan spor hukukçusu Horst Kletke, "Şayet Kruse başka bir kulübe gider ancak sözleşme feshi geçersiz sayılırsa ortaya çok büyük bir problem çıkacak.
Zira aynı anda iki kulübün sözleşmeli futbolcusu olacak ki bu durumda Fenerbahçe tazminat almaya hak kazanacak" dedi.
"En az 30 gün boyunca ödeme alamamış bir futbolcu kulübe ihtarname çekebilir.
Ödeme yine yapılmazsa oyuncunun fesih hakkı doğar. Böylece oyuncu, serbest kalır ve kendisine takım arayabilir."