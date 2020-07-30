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Vida’yı Bilic sökecek!

’ın yüksek maliyeti nedeniyle satmak istediği Hırvat stoper için tanıdık bir isim devrede. Tecrübeli çalıştırıcının 'e çıkardığı en ciddi alıcı konumunda. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki stoper için bir süredir pazarlık halinde olduğu Lyon'dan ise Marcelo ve para talebinde bulundu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Vida’yı Bilic sökecek!
Beşiktaş yönetimi, kalan iki yıllık sözleşmesi karşılığında sezon başına bonuslarla birlikte 3.8 milyon Euro alacak olan Vida'yı satıp, önemli bir maliyetten kurtulmak istiyor... Hırvat stopere şu ana kadar Roma, Inter, Fiorentina, Sevilla, Monaco, West Bromwich, Monaco ve Lyon talip oldu. Suudi Arabistan kapısı ise Vida istemediği için kesinlikle kapandı. 31 yaşındaki oyuncu için en ciddi teklif Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion'dan geldi.

LYON BONSERVİS VERMEK İSTEMİYOR
Bilic'in Hırvatistan Milli Takımı'ndan talebesi olan Vida'yı kadrosuna katmayı çok istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar İngiliz ekibinin yanı sıra Lyon'la da pazarlık halinde. Ancak Fransız kulübü oyuncuya bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor. Beşiktaş yönetiminin Lyon'dan eski oyuncuları Marcelo'nun yanı sıra bir miktar para talep ettiği gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ'IN EN FAZLA SAHADA KALAN ISMI
Sezonu üçüncü tamamlayan Beşiktaş'ta toplam 31 futbolcu oynama şansı yakaladı. Söz konusu isimler arasında en fazla süreyi ise Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı. Hırvat stoperi, siyah-beyazlı takımda son yıllara istikrarıyla damga vuran Atiba Hutchinson takip etti. Kartal'ın ligde en fazla maç oynayan yabancısı konumunda bulunan Kanadalı yıldız, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi. Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynayarak Beşiktaş'ın en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.

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Vida’yı Bilic sökecek!
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