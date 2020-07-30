Vida’yı Bilic sökecek!

Beşiktaş yönetimi, kalan iki yıllık sözleşmesi karşılığında sezon başına bonuslarla birlikte 3.8 milyon Euro alacak olan Vida'yı satıp, önemli bir maliyetten kurtulmak istiyor... Hırvat stopere şu ana kadartalip oldu. Suudi Arabistan kapısı ise Vida istemediği için kesinlikle kapandı. 31 yaşındaki oyuncu için en ciddi teklif Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion'dan geldi.Bilic'in Hırvatistan Milli Takımı'ndan talebesi olan Vida'yı kadrosuna katmayı çok istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar İngiliz ekibinin yanı sıra Lyon'la da pazarlık halinde. Ancak Fransız kulübü oyuncuya bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.Sezonu üçüncü tamamlayan Beşiktaş'ta toplam 31 futbolcu oynama şansı yakaladı. Söz konusu isimler arasında en fazla süreyi ise Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı. Hırvat stoperi, siyah-beyazlı takımda son yıllara istikrarıyla damga vuran Atiba Hutchinson takip etti. Kartal'ın ligde en fazla maç oynayan yabancısı konumunda bulunan Kanadalı yıldız, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi. Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynayarak Beşiktaş'ın en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.