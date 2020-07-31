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'i gözden çıkardı! ...

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı takım transfer listesine 'ten 'i almıştı. ekibinden yıldız futbolcu hakkında iyi haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.7.2020 12:56 Son Güncelleme: 31.7.2020 12:59 ABONE OL
Shakhtar Donetsk Wellington Nem'i gözden çıkardı! Beşiktaş...

Beşiktaş'tın uzun süredir transferi için çaba sarfettiği ve uzlaşma noktasına geldiği Wellington Nem için Ukrayna basını önemli bir habere imza attı. Buna göre Wellington Nem'in kulübü Shakhtar Donetsk, yıldız futbolcuyu gözden çıkarırken, yerine gelecek ismi dahi buldu.

22'LİK JAPON'U İSTİYORLAR
Nem'in satılmasının ardından kanat transferi için Shakhtar, şu anda PSV'de forma giyen Japon milli oyuncu Ritsu Doan'ı istiyor.

Ritsu Doan bu sezon PSV ile toplamda 23 maça çıkarken 3 gol attı ve 3 asist üretti.

DOAN GELECEK NEM GİDECEK
Öte yandan Ritsu Doan'ın transferiyle beraber Shakhtar Donetsk'in, Wellington Nem'i Beşiktaş'a satacağı ifade edildi.


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Shakhtar Donetsk Wellington Nem'i gözden çıkardı! Beşiktaş...
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