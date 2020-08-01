Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Ligi 3. bitiren ancak Trabzonspor'a CAS'tan gelen haksız karar sonrası bir anda Devler Ligi potasına giren siyah-beyazlıların yol haritası belli oldu.
2. VE 3. ÖN ELEME TURLARI TEK MAÇ
Ayrıca corona virüsü salgını sürecinde UEFA'nın yeniden belirlediği fikstür kapsamında 2. ve 3. ön eleme turları tek maç üzerinden, play-off etabı çift maç üzerinden yapılacak.
Bu nedenle siyah-beyazlılar seri başı gireceği 2. ön eleme turunda tek maçlar işi bitirecek. 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak 2. ön eleme maçlarında Kartal'ın muhtemel rakipleri arasında PAOK, AZ Alkmaaar ve Lokomotiv Zagreb bulunuyor.
Play-off aşaması ise çift maç üzerinden 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Beşiktaş'ın grup aşamasına gelebilmesi için önünde sadece 4 maç olacak. Grup karşılaşmaları da 21 Ekim'de başlayacak.
FİKSTÜR DEĞİŞİNCE...
Ancak pandemi olmasaydı, farklı bir durum işleyecekti. Normal süreç işleseydi Beşiktaş, kendi ülkelerinde Şampiyonlar Ligi vizesi almış takımlardan Başakşehir, Manchester United, Inter, Sevilla ve Shakhtar'dan birinin 2019-20 Avrupa Ligi şampiyonluğunu alması halinde 3. ön elemeden giriş yapacaktı. Ancak pandemi nedeniyle fikstür sıkışınca 2. ve 3. ön eleme maçları tek maça düşürüldü ve bu durum rafa kalktı.
AVRUPA'YA GİDEMEYEBİLİR!
Şampiyonlar Ligi aşamasına gelen Beşiktaş için kötü bir senaryo da mevcut. Sezonu Süper Lig'de 3. sırada kapatan Beşiktaş, normal şartlarda UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplara kalmıştı. Ancak Trabzonspor'un yaşadığı haksız durum sonrası Avrupa'dan çekilmesi, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi ön elemelerine taşıdı. Ancak Beşiktaş, 2. ön eleme turunda elenirse, Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna düşecek, orada da istediği sonucu alamazsa ekim ayını göremeden Avrupa'ya veda edecek.
Son dönemde ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde ciddi bir rahatlama olacak. Ön eleme turlarındaki galibiyetler, gruplara katılım, yayın ve reklam gelirleriyle beraber siyah-beyazlıların kazancı bir anda 20 ila 25 milyon euro arasında bir seviyeye gelecek. (Milliyet)