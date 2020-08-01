Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

FİKSTÜR DEĞİŞİNCE...

Ancak pandemi olmasaydı, farklı bir durum işleyecekti. Normal süreç işleseydi Beşiktaş, kendi ülkelerinde Şampiyonlar Ligi vizesi almış takımlardan Başakşehir, Manchester United, Inter, Sevilla ve Shakhtar'dan birinin 2019-20 Avrupa Ligi şampiyonluğunu alması halinde 3. ön elemeden giriş yapacaktı. Ancak pandemi nedeniyle fikstür sıkışınca 2. ve 3. ön eleme maçları tek maça düşürüldü ve bu durum rafa kalktı.