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Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

'i yakaladığı çıkışla 3. sırada tamamlayan , 'nın skandal kararı sonrası 'un men edilmesiyle bir anda kendini Şampiyonlar Ligi'nde bulmuştu. Ancak bu durum siyah-beyazlıları da Avrupa'dan uzaklaştırabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 09:03 Son Güncelleme: 1.8.2020 09:05 ABONE OL
Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

'ta Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Ligi 3. bitiren ancak 'a CAS'tan gelen haksız karar sonrası bir anda Devler Ligi potasına giren siyah-beyazlıların yol haritası belli oldu.

Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turuyla başlayacak , seribaşı konumda...

Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

2. VE 3. ÖN ELEME TURLARI TEK MAÇ

Ayrıca corona virüsü salgını sürecinde 'nın yeniden belirlediği fikstür kapsamında 2. ve 3. ön eleme turları tek maç üzerinden, play-off etabı çift maç üzerinden yapılacak.

Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

Bu nedenle siyah-beyazlılar gireceği 2. ön eleme turunda tek maçlar işi bitirecek. 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak 2. ön eleme maçlarında Kartal'ın muhtemel rakipleri arasında PAOK, AZ Alkmaaar ve Lokomotiv Zagreb bulunuyor.

Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

3. ön elemeye de katılacak , yine tek maç üzerinden oynayacak. 15-16 Eylül'deki etapta ve Rennes şu an kesinleşen rakipler, V.Plzen ile Rapid Wien de 2. ön elemeyi geçerse gelecek rakipler...

Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

Play-off aşaması ise çift maç üzerinden 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 'ın grup aşamasına gelebilmesi için önünde sadece 4 maç olacak. Grup karşılaşmaları da 21 Ekim'de başlayacak.

Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

FİKSTÜR DEĞİŞİNCE...

Ancak pandemi olmasaydı, farklı bir durum işleyecekti. Normal süreç işleseydi , kendi ülkelerinde Şampiyonlar Ligi vizesi almış takımlardan Başakşehir, , Inter, Sevilla ve Shakhtar'dan birinin 2019-20 şampiyonluğunu alması halinde 3. ön elemeden giriş yapacaktı. Ancak pandemi nedeniyle fikstür sıkışınca 2. ve 3. ön eleme maçları tek maça düşürüldü ve bu durum rafa kalktı.

Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

AVRUPA'YA GİDEMEYEBİLİR!

Şampiyonlar Ligi aşamasına gelen için kötü bir senaryo da mevcut. Sezonu 'de 3. sırada kapatan , normal şartlarda 'nde direkt gruplara kalmıştı. Ancak 'un yaşadığı haksız durum sonrası Avrupa'dan çekilmesi, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi ön elemelerine taşıdı. Ancak Beşiktaş, 2. ön eleme turunda elenirse, Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna düşecek, orada da istediği sonucu alamazsa ekim ayını göremeden Avrupa'ya veda edecek.

Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay

Son dönemde ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan 'ta Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde ciddi bir rahatlama olacak. Ön eleme turlarındaki galibiyetler, gruplara katılım, yayın ve reklam gelirleriyle beraber siyah-beyazlıların kazancı bir anda 20 ila 25 milyon euro arasında bir seviyeye gelecek. (Milliyet)

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Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay
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