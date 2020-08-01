Milli futbolcumuz Merih Demiral formasına kavuştu!

Milli futbolcumuz Merih Demiral 201 gün süren sakatlığının ardından sahalara döndü.
Genç futbolcu Roma ile oynanan maçta sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. Merih Demiral sakatlığını atlatmasının ardından Juventus'un 38'inci haftada oynadığı Roma maçında formasına kavuştu.
Juventus'un başarılı futbolcusunun sağlığına tekrar kavuşması nedeniyle İtalyan taraftarlar da sosyal medyadan bir çok paylaşımda bulundu.
MERİH MAÇA DUA EDEREK GİRDİ
Uzun bir sakatlığın ardından tekrar sahalara dönen yıldız futbolcu oyuna girmeden önce dua etti.
CENGİZ'LE KARŞI KARŞIYA
Ligin son haftasında oynanan karşılaşmada Merih Demiral ve Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek olarak soyunmuştu. Zorlu karşılaşmada Merih 51'inci dakikada Cengiz Ünder ise 56'ıncı dakikada oyuna dahil oldu.