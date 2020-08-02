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ve için karşı karşıya!

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren , 'dan 'i istiyordu. Ancak siyah-beyazlılara dev bir rakip çıktı. Yıldız isme son şampiyon Medipol de talip oldu.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 14:03 ABONE OL
Beşiktaş ve Başakşehir Junior Fernandes için karşı karşıya!

Beşiktaş ve Başakşehir, kıran kırana bir tranasfer yarışına girdi. Sezonun sona ermesiyle beraber Alanyaspor'dan ayrılan ve ücretsiz oyuncu statüsüne geçen Junior Fernandes, iki kulübün de radarında.

Şili basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre oyuncu, Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Öte yandan Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif yaptığı ifade edildi.

CAZİP TEKLİF GİTTİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş da, Başakşehir'de Junior Fernandes'e 'cazip' teklifler sundu. Oyuncu, şu anda karar aşamasında.

Junior Fernandes, 38 resmi müsabakada rol aldı ve 12 gol 7 asistle oynadı.

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Beşiktaş ve Başakşehir Junior Fernandes için karşı karşıya!
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