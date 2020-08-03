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ve 'a Mensah şoku!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ve , 'un yıldızı Mensah'ı gözüne kestirmişti. Ancak iki ezeli rakibe bu transferde kötü haber geldi. İşte yaşanan o gelişmeler...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 10:56 ABONE OL
Beşiktaş ve Galatasaray'a Mensah şoku!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Özellikle ligin dev kulüplerinden olan Beşiktaş ve Galatasaray transfer girişimlerini hızlandırmışken listeye flaş bir ismi almıştı.

Bu isim Kayserisporlu Bernard Mensah... Ancak oyuncu ile alakalı yeni yaşanan yeni gelişmeler herkesi şaşırttı. Hürritet'in haberine göre; Atletico Madrid geçen yıl 3.8 milyon Euro'ya Kayserispor'a sattığı Mensah'ın sözleşmesine, "Bir sonraki satışından yüzde 40 pay ödenir" maddesi koydurdu. Bu da futbolcunun sadece bonservis maliyetini 5 milyon 320 bin Euro'ya çıkardı.

Kayserispor'da sergilediği performansla Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesine giren Bernard Mensah'ın sözleşmesinde yer alan bir madde Ganalı futbolcunun transferini neredeyse 'imkansız' hale getirdi. Ganalı futbolcuyu 2015 yılında 6 milyon Euro'ya Vitoria Guimaraes'ten alan ve geçen yıl 3.8 milyon Euro'ya Kayserispor'a satan Atletico Madrid, sözleşmeye ayrıca 'bir sonraki transferinde satış bedelinin yüzde 40'ı oranında pay ödenir' maddesi koydurdu.

"ALDIĞIMIZA SATARIZ"
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde Mensah'a talip olan Galatasaray ve Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü. Gözbaşı, Atletico Madrid'e olan borçlarını henüz ödeyemediklerini belirtip, "Bizim futbolcudan para kazanma gibi bir düşüncemiz yok. Aldığımız rakama satmaya hazırız. Ancak sözleşmeden kaynaklanan bir de yüzde 40'lık pay var. Bu da 1 milyon 520 bin Euro tutuyor. Atletico Madrid'e olan toplam borcumuzu karşılarsanız Mensah'ı alabilirsiniz" dedi.

1.1 MİLYON EURO GARANTİ PARA ALIYOR
Başkan Gözbaşı'nın bu sözleri, Mensah'ı almak isteyen kulübün bonservis için 3.8 milyon Euro değil, 5 milyon 320 bin Euro ödemesi gerektiğini ortaya koydu. Söz konusu rakama, futbolcunun Kayserispor'da kazandığı yıllık 1.1 milyon Euro garanti ücret de eklenince bu transferin maliyetinin tahmin edilenden çok daha yüksek bir rakama çıkacağı gerçeği ile yüz yüze kalındı. Gerek Galatasaray gerekse Beşiktaş'ın bu maliyet nedeniyle Mensah transferini beklemeye aldığı ifade edildi.

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Beşiktaş ve Galatasaray'a Mensah şoku!
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