Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

EN YÜKSEK ORAN BEŞİKTAŞ'A

Beşiktaş yönetimi ayrıca bu sezon Premier Lig'e veda eden İngiltere Ligi ekiplerinden Norwich City forması giyen Teemu Pukki'yi transfer listesine dahil etti.

Sky Bet sitesinde yer alan habere göre; Finli forvetin takımımın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılacağı belirtildi.

Haberde, oyuncuya Burnley ve Beşiktaş'ın talip olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2022'ye kadar devam eden Pukki; bu sezon 38 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.

Haberde Beşiktaş'ın bu transferde şansının en yüksek takım olduğu oranlarla gösterildi.