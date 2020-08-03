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'ta yerine 2 süper aday!

'ta kral , alacaklarına karşılık bonservisini alarak Lille'in yolunu tuttu. Siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçerken, 2 süper aday belirledi. İşte liginde gol krallığı yaşayan ve 'i sallayan o iki isim...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 09:04 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

yönetimi, geçen sezonun en skorer ismi olan 'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Lille'e giden milli forvetin yerine iki yeni adayı listesine dahil etti.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

Bu isimlerden ilki gol kralı Nenad Lukic... Sırp ekibi TSC'nin ilk 4 içine girerek tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılmasını sağlayan 27 yaşındaki golcü, 'a benzer özellikleri sayesinde 'ın dikkatini çekti.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

500 BİN EURO'YA BİTEBİLİR

Kardeşi Gürsoy'un uzun süredir izlediği Lukic'in takımında yıllık 120 bin euro'ya oynaması ve 300-400 bin euro bandından bir teklife 'evet' deme ihtimalinin yüksek olması yönetiminin ilgisini çekti.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

Ayrıca kulübün tarihinde herhangi bir oyuncunun bonservis bedeli kazanarak satılmamasının da 'ın avantajı olacağı belirtildi.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

16 golle 'nde gol kralı olan Lukic için 500 bin euro civarında bir bonservis bedelinin yeterli olabileceği konuşmaları yapıldı.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

EN YÜKSEK ORAN BEŞİKTAŞ'A

yönetimi ayrıca bu sezon 'e veda eden İngiltere Ligi ekiplerinden forması giyen Teemu Pukki'yi listesine dahil etti.

sitesinde yer alan habere göre; Finli forvetin takımımın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılacağı belirtildi.

Haberde, oyuncuya Burnley ve Beşiktaş'ın talip olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2022'ye kadar devam eden Pukki; bu sezon 38 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.

Haberde Beşiktaş'ın bu şansının en yüksek takım olduğu oranlarla gösterildi.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

sitesinde yer alan habere göre; Finli forvetin takımımın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılacağı belirtildi.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

Haberde, oyuncuya Burnley ve 'ın talip olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2022'ye kadar devam eden Pukki; bu sezon 38 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!

Haberde 'ın bu şansının en yüksek takım olduğu oranlarla gösterildi. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine 2 süper aday!
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