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'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

'da gelecek sezon için çalışmalar sürerken ekonomik anlamda zor günler yaşanıyordu. Bonservisli oyuncu edebilmek için yıldızlarını satmak zorunda olan Galatasaray'a, 3 büyük müjde geldi. Aslan'ın kısa süre içerisinde kasasına 32 milyon Euro girebilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 08:46 Son Güncelleme: 3.8.2020 08:47 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

Kötü geçen bir sezonu geride bırakan ve hedefleri olan yeni bir takım için kolları sıvayan 'da arayışlar devam ederken diğer yandan da yıldız isimlerine arka arkaya teklifler gelmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

Özellikle de Luyindama gözde aranan isimlerin başında geliyor. Sakatlanan Kongolu stoper sezonun ikinci yarısında forma giymemesine karşın İngiliz takımlarının gözdesi durumunda...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

Luyindama Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve 'nın listesinde yer alıyor. 'ın, olası bir transferden en az 15 milyon euro kazanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

ŞİMDİDEN FORM TUTTU

Uzun süredir İngiliz takımlarını peşinden koşturan Luyindama sakatlıktan tamamen kurtuldu. Bu sezon lisansı çıkarılmaması nedeniyle 'de forma giyemeyen oyuncu, tatilde dahi özel çalışmalar yaparak takımla arasındaki açığı kapatmayı başardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

SAMPDORIA TALİP OLDU

Cimbom'un bir diğer stoperi Marcao da birçok takımla anılıyor. Ama en çok öne çıkan takım ...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

Taraftarların tepkisine karşılık Luce'nin başkan Surkis'in ısrarlı talebi sonunda istifasını geri çekmesinin ardından Marcao defteri yeniden açıldı. Marcao için Kiev'in, kapısını çaldığı G.Saray, bedeli 12 milyon euro olarak belirledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

İLK İŞİ MARCAO

'de teknik direktör olarak göreve yeni başlayan ve taraftar tepkisi nedeniyle 4 gün sonra istifa eden , kararından geri döndü. Hemen çalışmalara başlayan Rumen hoca, 'ın parlayan ismi Marcao'nun alınmasını talep etti

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

PAZARLIK SÜRÜYOR

Gönderilmesi planlanan 'ya ise İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 5 milyon euro bedel biçilen Faslıyı, Sampdoria da gündemine aldı. 10 milyona alınan Belhanda 14 gol attı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro

Arap takımlarıyla anılan Younes için teklif Körfez ülkelerinden değil de 'dan... Faslı oyuncuyu isteyen, Fransız ekibi 'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak yönetimin bu öneriyi az bulduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. (Fotomaç)

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Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro
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