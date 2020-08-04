Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Gökhan İnler atağı!

'tan atağı!

Gelecek sezon için kadrosunda büyük ölçüde değişime gidecek olan , gözünü yerli isimlere çevirdi. Siyah-beyazlılar, formasıyla şampiyonluk yaşayan eski futbolcusu 'e talip oldu.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 13:05 ABONE OL
Beşiktaş'tan Gökhan İnler atağı!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen Gökhan İnler ile görüşüyor. Siyah Beyazlılar, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında serbest kalacak olan eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Maddi anlamda zor günler geçiren ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak ve bu sebeple düşük maliyetle geniş bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş bu transferi uygun bir ücretle bitirmek istiyor. Gökhan İnler'in de fedakarlığa hazır olduğu ve para konusunu asla sorun etmeyeceğini belirttiği öğrenildi.

Süper Lig'in 21 takım olması nedeniyle gelecek sezon Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte yaklaşık 60 maç oynaması öngörülen Beşiktaş'ta teknik heyet hem Atiba'ya destek olmak hem de orta sahada elinde fazla alternatif olmaması sebebiyle bu transferi bitirme gayretinde.
Takım içinde Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumlarının belirsiz olması sebebiyle tecrübeli bir yerli oyuncu olarak Gökhan İnler'in transfer edilmesine teknik direktör Sergen Yalçın da sıcak bakıyor.

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde siyah-beyazlı kulübün maddi anlamda elini rahatlatmak için veda kararı alan ve o dönem yaptığı yazılı açıklamada "BU BİR VEDA DEĞİL" başlığıyla duygusal bir metin yazan oyuncu Beşiktaş'tan istemeden ayrıldığını ima etmişti. Ayrılığı sonrasında da her dönemde Beşiktaş'a gerek manevi, gerekse oluşturulan kampanyalarda yer alarak desteğini sürdürmesi sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar da çok sevdikleri Gökhan İnler'in yeniden transfer edilmesine sosyal medyadan ciddi anlamda destek veriyor.

Son 3 sezon Medipol Başakşehir'de top koşturan Gökhan İnler, bu süre içerisinde 70 resmi maça çıktı. 89 kez formasını giydiği İsviçre Milli Takımı'nda uzun yıllar kaptanlık yapan tecrübeli oyuncu, 3 yıl daha futbol oynamayı hedefliyor.

Gökhan İnler'in, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM aktüel ürünler listesinde büyük indirim bugün başladı! BİM aktüel ürünler 4-7 Ağustos 2020 kataloğu Salı indirimleri ile geliyor!
Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
Sayısal Loto sonuçları duyuruldu! 3 Ağustos 2020 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı
50 lirasına 75 bin lira istiyor!
Fatih Terim'den 5 isme şok! "Kampa gelmesinler"
Survivor'dan son dakika haberleri! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti!
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2020 tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar ve uzman yorumları
Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro
2020 ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YÖK Atlas tercih robotu ekranı: 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı: YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları açıklandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Gökhan İnler atağı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA