Emre Çolak da Galatasaray'a dönüyor!

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, daha önce eski kaptanı Ardan Turan ile el sıkışmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından son olarak İspanya takımlarından Deportivo'da forma giyen Emre Çolak'ın da, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi. ,

BİR KAÇ GÜN İÇİNDE...

Öte yandan İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Emre Çolak, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

G.SARAY'I İSTİYOR VE HAZIR

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2009-2016 yılları arasında sarı kırmızılı formayı terleten Emre Çolak'ın eski kulübüne dönmek için hazır ve heyecanlı olduğu ifade edildi. (Fotomaç)