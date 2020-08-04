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Falcao'dan paylaşımı!

'ın Kolombiyalı yıldızı , 'ın hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 00:01 ABONE OL
Falcao'dan Beyrut paylaşımı!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Lübnan'ın Beyrut kentinde yaşanan patlamalara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Falcao, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Lübnan'ın Beyrut kentinde yaşanan patlamalara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Beyrut'taki insanlara başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizlerle. Bu inanılmaz bir felaket."

İşte o paylaşım

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Falcao'dan Beyrut paylaşımı!
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