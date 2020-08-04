Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'den 5 isme şok! "Kampa gelmesinler"

'den 5 isme şok! "Kampa gelmesinler"

'da gelecek sezon hazırlıkları devam ederken, sarı-kırmızılılar çok sıkışık bir fikstürde hem lige başlayıp hem de 'nde 3 ön eleme maçı oynayacak. takımı kampta buna göre hazırlamanın planlarını yaparken, yönetimden 5 yıldızın kampa alınmamasını istedi. İşte yaşannalar...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 08:22 Son Güncelleme: 4.8.2020 08:24 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

, eleme turları yüzünden sezonu erken açacak. 12 Eylül'de başlayacak. 17 Eylül'de ise Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme maçına çıkacak. 12 Ağustos'ta top başı yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte geri sayım sürüyor ancak birçok konuda henüz yol alınabilmiş değil.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

Yine iddialı bir kadro kurmak isteyen , sıkışık fikstürde sorun yaşamamak için özellikle gidenlerin yerlerinin dolmasını istiyor. Özellikle de orta sahada sıkıntı büyük. Yönetime geniş bir rapor sundu; şimdi gidecek ve gelecek oyuncuların şekillenmesini bekliyor.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

ÖN LİBERO SIKINTISI

İşte 'i düşündüren ve çözüm bekleyen sorunlar: Kaleci istiyor. Muslera'nın sahalara tam olarak ne zaman döneceği muamma. Sağ beke giden Mariano'nun yerine takviye istiyor. Linnes'i geçen sezon olduğu gibi kadroya yazmaması gerekiyor.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

Saracchi'nin gönderilip daha efektif bir ismin alınmasını istiyor. 'tan gündemde. Ancak başı o kadar kalabalık ki, önceliği değil. Seri ve Lemina takımdan ayrıldı. kariyerini noktaladı. 'un sözleşmesi sona erdi. Seri ve Lemina ile yola devam edilebilecek mi?

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

Onyekuru gitti, Emre Kılınç geldi. Feghouli giderse bir de hızlı kanat forveti istiyor. Emre'nin adaptasyonu nasıl olacak bilmiyor. Feghouli gitmezse benzer iki kanat oyuncusuyla zorlanacağından emin.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

DURUMU BELİRSİZLER

Marcao ve Luyindama'yı birçok takım istiyor. Takımda kalsalar dahi en azından yeni bir stopere ihtiyacı varken ikisi de giderse defans da çökecek.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

Younes Belhanda'nın durumu ne olacak? Gidecek mi; kalacak mı? 'Gitse' diye gözünün içine bakılıyor. Gelecek parayla ya da Götze gibi bir adam rahatlıkla alınabiliyor.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

Forvet istiyor. Falcao gitmediği için hareket edilemiyor. Bir gitse Hulk veya Mandzukic gibi hem gol atacak hem de takıma ve taraftara da hava getirecek bir oyuncu alınabilecek. Falcao kalsa bile yedeğine birisi şart.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

FATİH TERİM 5 OYUNCUYU VETO ETTİ

Teknik Direktörü gelecek pazartesi günü başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında; Emre Taşdemir, Şener, Birhan, Babel ve Jimmy Durmaz'ın yer almasını istemedi. Kulüpten bu oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Bu hafta içinde sözleşmesi uzatılması beklenen Donk'un ise kampta yer alacağı öğrenildi.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den 5 isme şok! Kampa gelmesinler

Terim'in ayrıca; Diagne, Sekidika, Linnes ve Saracchi'yle ilgili ise kamp sırasında son kararını vereceği gelen bilgiler arasında... (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde büyük indirim bugün başladı! BİM aktüel ürünler 4-7 Ağustos 2020 kataloğu Salı indirimleri ile geliyor!
Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı
Survivor'dan son dakika haberleri! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti!
50 lirasına 75 bin lira istiyor!
Son dakika Altın fiyatları gelişmesi: 3 Ağustos 2020 Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı: YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları açıklandı!
Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro
Son dakika haberi: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!
3 Ağustos 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar açıklandı! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den 5 isme şok! "Kampa gelmesinler"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA