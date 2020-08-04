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'den Kılınç'a büyük jest! İşte yeni transferlerin forma numaraları

'da 'ta başlayacak kamp öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. çalışmalarını sürdüren Aslan'da şimdiye kadar 3 isimle kesin olarak anlaşma sağlandı. , sözünü tutarak 'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kılınç'a da büyük bir jest yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 11:39 Son Güncelleme: 4.8.2020 11:41 ABONE OL
Fatih Terim'den Emre Kılınç'a büyük jest! İşte yeni transferlerin forma numaraları

'da hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör , geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu ile görüşerek listesini iletti.

Fatih Terim'den Emre Kılınç'a büyük jest! İşte yeni transferlerin forma numaraları

Şimdiye kadar 3 isimle anlaşan sarı-kırmızılılar ve Omar transferlerinde sona geldi. Aslan, transferini bitirmek için de yoğun çaba harcıyor.

Fatih Terim'den Emre Kılınç'a büyük jest! İşte yeni transferlerin forma numaraları

EMRE KILINÇ'A JEST!

için adım atmakta zorlanan , bugüne kadar 3 oyuncuyla anlaştı. 'tan Kılınç, 'den Oğulcan ve 24 'dan Kerem Aktürkoğlu kadroya dahil edildi.

Fatih Terim'den Emre Kılınç'a büyük jest! İşte yeni transferlerin forma numaraları

Bu üç oyuncu 'ta başlayacak kamptan bir gün önce basın önünde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fatih Terim'den Emre Kılınç'a büyük jest! İşte yeni transferlerin forma numaraları

FORMALARI BELLİ OLDU

Cimbom'un yeni transferlerinin forma numaraları da belli oldu. Mert Hakan Yandaş'ın aksine Terim'e verdiği sözü tutan ve gelmeden herkesin sevgisini kazanan , 'dan boşalan 8 numaralı formayı giyecek.

Fatih Terim'den Emre Kılınç'a büyük jest! İşte yeni transferlerin forma numaraları

Oğulcan 17, Kerem Aktürk'ün ise 99 numaralı formayı istediği ifade edildi. (Fotomaç)

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Fatih Terim'den Emre Kılınç'a büyük jest! İşte yeni transferlerin forma numaraları
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