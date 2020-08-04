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'a Telles piyangosu!

Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyerek ciddi bir gelirden olan 'a 'ten iyi haber geldi. Sarı kırmızılı takım oyuncunun satışından yüzde 10 pay alacak.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 01:10 Son Güncelleme: 5.8.2020 01:11 ABONE OL
Galatasaray'a Telles piyangosu! Manchester United

Devre arası transfer döneminde Bruno Fernandes'i kadrosuna katarak önemli bir transfere imza atan Manchester United'da ikinci hedef ise Porto'dan Alex Telles. Porto, Alex Telles'in satışı için İngiliz devinden 40 milyon Euro talep etti.

2016 yılında Telles'i Porto'ya 6,5 milyon Euro karşılığında gönderen Galatasaray, o dönem yaptığı anlaşma gereği bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay alacak.

Record'un haberine göre Manchester United ile Porto arasındaki görüşmeler sürüyor ve Kırmızı Şeytanlar 40 milyon Euro'da indirime gitmeye çalışıyor.

Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro...

Manchester United, bonservis bedelinde indirime gidemez ve serbest kalma bedelini öderse Aslan'ın kasasına da 4 milyon Euro girecek.

Alex Telles bu sezon çıktığı 49 maçta 13 gol atıp 11 asist yaptı.

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Galatasaray'a Telles piyangosu! Manchester United
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