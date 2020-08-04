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yolunda!

ile sözleşmesi sona eren 'ın yeni adresi belli oluyor. Milli sol bek, 'i şampiyon olarak tamamlayan Medipol ile sözleşme imzalamaya çok yakın...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 13:13 ABONE OL
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir yolunda!

Takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım'ın, şampiyon Medipol Başakşehir'le anlaşmaya yakın olduğu belirlendi. Ozan Tufan ve Nabil Dirar ile yeni sözleşme yapan yönetim kontratı biten diğer isim Hasan Ali için benzer bir yol izlemedi.

Yönetim bayram sonrası futbolcuyla görüşme yapacak olsa da iki tarafın anlaşmasının zor olduğu ifade edildi. Milliyet'in haberine göre, bu nedenle Hasan Ali kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Serbest durumda bulunan deneyimli oyuncunun yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giymeye yakın olduğu kaydedildi.

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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir yolunda!
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