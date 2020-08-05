Beşiktaş'tan dünya yıldızı golcüye inanılmaz sözleşme!

PAPISS CISSE'DE SON RAKİP FENERBAHÇE

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Cisse için girişimlerine devam ederken, tecrübeli yıldız için F.Bahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Cisse, yapacağı yeni kontratı 1+1 yıllık değil, 2 yıllık olarak yapmak istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı 2 yıllık teklif ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Senegalli golcüyü cezbeden en önemli faktör. Transferde eli güçlü olan Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcu için son teklifini yapacak. 2 yıllık kontrat teklif edilecek olan Cisse'ye yıllık 1 milyon Euro önerilecek.