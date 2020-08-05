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Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım, hesabından 6 Ağustos'ta transfer açıklaması yapılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 21:10 Son Güncelleme: 5.8.2020 21:36 ABONE OL
Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım!

Süper Lig'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Ağustos'ta transfer açıklaması yapılacağını duyurdu. Twitter hesabından yapılan paylaşımda alev ve bomba emojilerine yer verildi. Kanarya'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımla Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve 4 yıllık anlaşma sağladığı Mert Hakan Yandaş transferini resmen açıklaması bekleniyor.

İşte o paylaşım:

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Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım!
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