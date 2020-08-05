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Son dakika: 'ye bir kötü haber daha! ...

'de gelecek sezon için çalışmalarında bonservisi elinde olan futbolcular listenin başındaydı. Kanarya'nın defans hattına düşündüğü isimlerden , 'de kalma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 12:55 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Benjamin Stambouli...

Schalke 04 ile sözleşmesi sona erdiği için bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Benjamin Stambouli'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına dek sürecek yeni bir kontrat imzaladı. 29 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Alexander Nübel'in Bayern Münih'e transferinin ardından kulüpte yeni kaptan olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Schalke'ye 2016'da Paris Saint-Germain'den transfer olan Cezayir asıllı yıldız, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 9 maçta forma giymişti.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Benjamin Stambouli...
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