Son dakika haberi: Beşiktaş'a o transferde harcama limiti engeli! Nicolai Jorgensen...

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrafor bölgesine en az Burak kadar kaliteli bir ismi katmanın planlarını yapıyordu.

Bu bağlamda rotasını Hollanda'ya çeviren siyah beyazlıların hedefindeki ismin Feyenoord forması giyen Jorgensen olduğu dile getirilmişti. Öyle ki siyah beyazlılar, oyuncu ve kulübüyle bir dizi görüşme gerçekleştiriyordu.

TRANSFER YATTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini açıkladı ve Beşiktaş'ta tüm planlar suya düştü. Fotomaçın derlediği habere göre, kararın ardından Beşiktaşlı kurmaylar Danimarkalı golcüyü kadrosuna katmaktan vazgeçti ve ülkelerine döndü.

PAHALI GELDİ

Beşiktaş'ın Jorgensen ile anlaşmayı planladığı miktar şu anki limitini hayli zorluyor ve bu sebeple siyah beyazlılar, maliyet ve transfer konusunda yeniden çalışma yapacak.