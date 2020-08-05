Tolga Ciğerci feda dedi! İşte yeni maaşı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giyecek. Almanya Wolfsburg Kulübü'nün ilgilendiği Ciğerci, feda diyerek takımda kaldı.

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren ve takımda tutmak istediği oyunculara ağırlık veriyor. Daha önce Almanya ekibi Wolfsburg'un yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci ile anlaşma sağlanırken ücretinde de indirime gidildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan Tolga Ciğerci, 200 bin euro'ya el sıkıştı.

TOLGA FEDA DEDİ

Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetimin sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, vefa örneğine feda diyerek karşılık verdi. Tolga Ciğerci'nin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin euro kazanacağı öğrenildi.