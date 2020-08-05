Trezeguet'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Kasımpaşalı eski futbolcu Trezguet için, Aston Ville kulübünden son karar çıktı.

Buna göre kulüp yönetimi, yaz transfer sezonunda oyuncusundan vazgeçmeyi düşünmüyor. Aktarılan bilgilere göre Trezeguet ile Fenerbahçe ve Galatasaray yakından ilgilenirken, Başakşehir de nabız yoklamıştı.

GÖRÜŞMELER YAPILDI AMA

Kısa süre öncesinde kadar Fenerbahçe ve Galatasaraylı yetkililerle birebir transfer görüşmesi yapıldığı belirtilirken, Mısırlı yıldızın sezonun son maçlarında performansını yükselttiğine dikkat çekildi ve ayrılık kararından dönüldüğü kaydedildi.

TÜRK KULÜPLERİ HAZIRDA BEKLİYOR

Öte yandan Türk kulüplerinin Aston Villa'ya, Trezeguet'i kiralık almak için 2 milyon euro ödeyebileceği ve oyuncuya da yıllık 1.5 milyon euro verebileceği, bu karardan dönülmediği ifade edildi. (Fotomaç)