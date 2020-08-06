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'ın ardından Bruma da dönebilir!

çalışmalarını hızlandıran , gelecek sezon öncesi gözünü eski yıldızlarına dikti. 'ı kadrosuna katan Aslan, Emre Çolak ve transferleri için de girişimlerini sürdürüyordu. Cimbom'da gelen son haberlere göre Bruma da takıma dönebilir.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 13:53 ABONE OL
Arda Turan'ın ardından Bruma da dönebilir!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği limitle transferde daha rahat hareket etme şansı bulan Galatasaray, eski futbolcusu Bruma konusunda somut adımlar atmaya başladı.

PSV Eindhoven takımında bekleneni veremeyen ve kiralanması gündemde olan futbolcu için devreye giren yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Hollanda'ya giderek PSV ile detayları görüşecek.

Galatasaray kariyerinde inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Bruma, performansıyla taraftarın sempatisini kazanmış ardından da 15 milyon euro karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu.

Galatasaray'a veda eden Bruma'nın Türkiye kariyeri

SON KARAR PSV'NİN

Bruma'nın Türkiye'ye dönmeyi istediği öğrenilirken, son kararın Hollanda temsilcisinde olduğu kaydedildi.

Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu, bu sezon ligde 18 maçta forma giyerken 3 gol, 3 asist yaparak takımının attığı 54 golün 6'sına doğrudan katkı sağladı.

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Arda Turan'ın ardından Bruma da dönebilir!
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