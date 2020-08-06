Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'nin yeni takımı belli oldu! Union Berlin...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de alacaklarını alamadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer oldu. Union Berlin'den yapılan açıklamada, '32 yaşındaki oyuncu, Türkiye'den maaşlarını alamadığı için ayrılmıştır.' denildi.

Max Kruse, "Bundesliga'ya geri döndüğüm için mutluyum. Union çok 'cool' bir kulüp. Kendilerini son yıllarda çok iyi geliştirdiler. Bu transferim öncesi, imza atacağım yer konusunda ikna olmam gerekiyordu. Yapılan görüşmelerin ardından Union beni ikna etti. İçim rahatladı. Bu nedenle Union'a transfer oldum." ifadelerini kullandı.

Union Berlin Futbol Direktörü Oliver Ruhnert, "Max Kruse gibi kalitesini ispatlamış bir futbolcuyla sözleşme imzaladık. Bundesliga tecrübesiyle gücümüze güç katacaktır. Bu kalitede ve serbest olan bir oyuncu bulmak neredeyse çok zordur." yorumunu yaptı.



