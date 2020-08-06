Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a yeni transferi Falcao getirecek!

'a yeni transferi Falcao getirecek!

Önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluğa ulaşmak isteyen 'da gündem . ile resmen anlaşan sarı-kırmızılılarda yeni hedef orta saha transferi. Seri'nin takımdan ayrılmasının ardından arayışlara başlayan Aslan'a müjde yine 'den geldi. Transferi bu kez Falcao bitirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:02 Son Güncelleme: 6.8.2020 09:20 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika haberi: Yeni transferi Falcao getirecek!

, geride bıraktığımız sezon yarıştığı üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Aslan, bu başarısızlığı arkasında bırakıp tamamen yeni sezona kilitlendi.

Galatasaray'da son dakika haberi: Yeni transferi Falcao getirecek!

Sarı-kırmızılılarda kiralık sözleşmeleri sona eren Andone, Onyekuru, Lemina ve Seri takımdan ayrıldı. Teknik direktör , Seri'nin ısrarla takımda tutulmasını istiyordu.

Galatasaray'da son dakika haberi: Yeni transferi Falcao getirecek!

Ancak 'ın Seri hayali zora girdi... Yeni sezonda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bu sezon da Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyordu.

Galatasaray'da son dakika haberi: Yeni transferi Falcao getirecek!

29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması ise Fulham'ın ligdeki durumuna bağlıydı. Fulham Brentford'u 2-1 yenerek 'e yükselen son takım olunca Seri'nin de Fulham'da kalma ihtimali yükseldi.

Galatasaray'da son dakika haberi: Yeni transferi Falcao getirecek!

SERI'NİN YERİNE LERMA!

Takvim'in haberine göre; Bunun üzerine B Planı'nı devreye sokan , Bournemouth'un Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma'ya yöneleceği belirtildi.

Galatasaray'da son dakika haberi: Yeni transferi Falcao getirecek!

25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 33 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. G.Saray'ın bu oyuncuyu kiralamaya çalışacağı öğrenildi.

Galatasaray'da son dakika haberi: Yeni transferi Falcao getirecek!

FALCAO GETİRECEK

Bournemouth yıllık masrafından kurtulmak için Lerma'yı kiralamaya sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu, 'a gelmeye ikna edeninse Kolombiyalı golcü olduğu belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar! 6 Ağustos 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi, yükselmeye devam edecek mi? CANLI RAKAMLAR!
A101 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu bugün raflarda yerini aldı! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı! Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
SON DAKİKA! 5 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 5 Ağustos 2020 Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik canlı alış satış fiyatı ne kadar, kaç para?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a yeni transferi Falcao getirecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA