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'tan ayrıldığını resmen açıkladı! ...

'ta forma giydiği 4 sezonda 142 maça çıkan , siyah beyazlı takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Yıldız ismin eski takımı ile anlaşması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 15:14 Son Güncelleme: 6.8.2020 15:24 ABONE OL
Gökhan Gönül Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ta forma giydiği 4 sezonda 142 maça çıkan Gökhan Gönül, siyah beyazlı takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Yıldız ismin eski takımı Fenerbahçe ile anlaşması bekleniyor.

İşte Gökhan Gönül'ün yaptığı açıklama
Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir.

Saygılarımla, Gökhan Gönül

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Gökhan Gönül Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı! Fenerbahçe...
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