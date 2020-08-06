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'dan ve 'a dev çalım!

Gelecek sezona Eddie önderliğinde hazırlanan 'da gündem . Kariyeri boyunca birçok ünlü teknik adamın ekibinde yer alan Newton, bu ilişkilerini kullanarak bazı transferleri noktalamak istiyordu. İngiliz basınında çıkan son haberler ise ve 'ı üzecek cinsten. İşte Trabzonspor'a yakın olduğu belirtilen iki yıldızı...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 08:45 Son Güncelleme: 6.8.2020 08:47 ABONE OL
Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran , 'nda ise 'u geçerek kupaya uzanmıştı.

Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

Kaçan şampiyonluğun ardından moral bozmayan yönetim tüm gücüyle yeni sezona hazırlanmaya başladı. İngiliz basınından da taraftarı sevindiricek flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

'de son hafta ligde kalmıştı. Bu durum kulübün sahipleri Nassef Sawiris and Wes Edens'i fazla memnun etmedi.

Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

Kulübün ilk 6'ya oynaması için kesenin ağzını açmaya karar veren ikili, takımı daha büyük yıldızlarla donatmayı hedefliyor.

Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

Bunun için de bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan ikisi 'un da gündeminde olan ile Trezeguet.

Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

İngilizlerin prestijli yayın organı de Tom Collomosse imzasıyla yayınlanan haberde iki oyuncunun rotasının olabileceğini yazdı.

Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

DEAN SMITH ONAY VERDİ

Haberde 'nın teknik direktörü 'in 'e daha uygun oyuncuları kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

Deneyimli menajerin bu sebeple Zimbamveli ve Mısırlı Trezeguet'nin gidişine onay verdiği kaydedildi.

Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

Fırtına, Lisans Kurulu'nun belirlediği harcama limitleri doğrultusunda iki futbolcuyu çok ucuz bedellere kiralayabilirse kadrosuna katmayı düşünüyor.

Transferde son dakika: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!

26 yaşındaki ön libero Nakamba ile 25'lik kanat oyuncusu Trezeguet'ye belirlenen maksimum maaş üzerinden teklif götürülecek. (Fotomaç)

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım!
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