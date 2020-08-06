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'dan 'a dev görev!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Corona virüsü nedeniyle ertelenen dev organizasyon - Real MAdrid maçıyla start alacak. Son ikinci maçında oynanacak olan - mücadelesini ise hakem yönetecek.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 13:30 ABONE OL
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev görev!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak olan Barcelona-Napoli mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında yarın Nou Camp'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır'ın görev alacağı belirtildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.

Zorlu müsabakada VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. AVAR olarak da Ali Palabıyık ekran başında yer alacak.

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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev görev!
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