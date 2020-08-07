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Cueva için atağa kalktı

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , Santos forması giyen Cueva'nın peşinde. Siyah-beyazlıların istediği 28 yaşındaki orta saha için, Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia de la Plata'nın da devrede olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 14:34 Son Güncelleme: 7.8.2020 15:18 ABONE OL
Beşiktaş Cueva için atağa kalktı

Beşiktaş, transferde taraftarını heyecanlandıracak bir isim için girişimlere başladı. Kara Kartal, Santos forması giyen Cueva'yı istedi.

Peru basınında yer alan bilgilere göre Diego Armando Maradona'nın teknik direktörlüğünü üstlendiği Gimnasia de la Plata da Cueva'yı istiyor. Ancak Gimnasia, yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle şu an için bir teklif yapabilmiş değil.

BEŞİKTAŞ İLK TEMASI KURDU
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncu ve temsilcileriyle beraber ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar kısa süre içerisinde oyuncunun kulübüne resmi teklifini iletecek.

MARADONA'YI DOĞRULADI
Öte yandan Peru Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu, Gimnasia'nın teklifine dair konuşmak istemezken, Maradona'nın kendisini telefonla aradığını itiraf etti. (Fotomaç)

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Beşiktaş Cueva için atağa kalktı
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