Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a bedava forvet! Yaya Sanogo...

'a bedava forvet! Yaya Sanogo...

Son dakika haberleri... 'ya gönderen Beşiktaş yeni forvetini de aynı ülkeden buldu. Siyah beyazlılar son olarak Toulouse forması giyen Yaya Sanogo'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 21:11 Son Güncelleme: 7.8.2020 21:11 ABONE OL
Beşiktaş'a bedava forvet! Yaya Sanogo...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutmasının ardından santrfor arayışları hız kazandı. Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlıların gündemine uzun yıllar Arsenal'da forma giyen bir futbolcu geldi. Aslen Fildişi Sahilli olan Fransız Yaya Sanogo, siyah beyazlıların listesindeki birinci isim...

Fransa'da Auxerre takımının altyapısında yetişen, 2013 yazında ise Arsenal'a transfer olan, 27 yaşındaki oyuncu, büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, Londra temsilcisinde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.

2017 yılında Toulouse'a transfer olan Sanogo, Fransız kulübüyle sözleşmesi bittiği için şu anda boşta...

Sanogo'nun transferi bedeli olmaması nedeniyle de Beşiktaş için avantajlı gözüküyor. Sergen Yalçın ise, golcü oyuncunun gerçek performansının Beşiktaş'ta ortaya çıkacağına inanıyor.

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! İşte o teklif

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları takibi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram alış satış altın fiyatları bugün kaç TL?
Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…
Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgisi! 7 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı oranlar...
SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında açıklama geldi!
YKS tercih ekranı 2020! YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları
Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a bedava forvet! Yaya Sanogo...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA