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'dan mesaj var! yıl...

'ın sezon başında Southampton'tan kiraladığı ve bu sezon sarı kırmızılı formayla 28 maça çıkıp 1 gol atma başarısı gösteren yıldız Mario , hesabından kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 01:31 Son Güncelleme: 9.8.2020 01:32 ABONE OL
Lemina'dan mesaj var! Gelecek yıl...

Mario Lemina, sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, "İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim. Bunlar için endişelenmeyin. Diğerlerine sevgiler." dedi.

Gabonlu futbolcu, "Futbol oynamak istiyorsam, bu benim tercihim. Ev almak istiyorsam, bu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam, bu benim tercihihim. Öyleyse... Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam." diyerek sözlerini noktaladı.

26 yaşındaki Lemina, geçen sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı ve 1 gol attı.

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Lemina'dan mesaj var! Gelecek yıl...
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