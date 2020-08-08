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Weissman için flaş iddia! ...

Son dakika haberleri... Andone'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesi ve Falcao'nun da takımdan ayrılma ihtimaline karşı forvet arayışlarına başlayan sarı kırmızılı takımın gündemindeki isimlerden Sean Weissman için İsrail basınından flaş bir iddia geldi.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 18:25 Son Güncelleme: 8.8.2020 18:37 ABONE OL
Weissman için flaş iddia! Galatasaray...

Galatasaray'ın gelecek sezon için forvet hattında düşündüğü İsrailli golcü Weissman'a dair ülkesinin basınında önemli bir haber gündeme geldi.

Bu sezon Avusturya takımı Wolfsberger ile toplamda 40 maça çıkan ve 37 gol 8 asist gibi mükemmel bir istatistik yakalayan Weissman'a taliplerin her geçen gün arttığı yazıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncuya şimdiye dek Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Celtic resmi transfer teklifi yaptı.

Bununla beraber golcü futbolcuya La Liga ekibi Levante de talip oldu. Weissman'ın kariyer hedefinle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu belirtilirken, İspanya La Liga'ya da sıcak baktığı aktarıldı.

ANTRENMANLARA DÖNMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan futbolcunun kısa süre içerisinde Avusturya'ya varması bekleniyor çünkü kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

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Oyuncunun kafasında bir yandan transfer olduğu belirtilirken diğer yandan da 1 yıl daha mevcut kulübünde kalmayı ve sonrasında bedelsiz bir şekilde transfer olabileceği ifade edildi.

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Weissman için flaş iddia! Galatasaray...
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