Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor

'ın rakibi belli oluyor

'ın 2. Ön eleme turundaki rakibi belli oluyor. Siyay-beyazlıların rakibi Pazartesi günü saat 13.00'de yapılacak kura çekiminde belli olacak. 'ın muhtemel rakipleri ise , ve ...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 00:58 Son Güncelleme: 10.8.2020 01:18 ABONE OL
Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi 10 Ağustos Pazartesi 13.00'de çekilecek kura sonrası belli olacak.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

PAOK (Yunanistan)
AZ Alkmaar (Hollanda)
Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve hızlı bilet sorgulama ekranı!
SON DAKİKA: 9 Ağustos 2020 Altın fiyatları düşüyor! Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! 2020 MEB ile özel ve devlet okullar açılacak mı?
Tülin Şahin Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile neden resmi evlilik yapmadığını açıkladı! İlk kez GÜNAYDIN duyurmuştu!
SON DAKİKA HABER: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi!
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 9 Ağustos Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Koronavirüs tedavisi gören yaşlı hastayı terk ettiler
MasterChef’te kim kazandı? 8 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 6. ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
SON DAKİKA! Konya'da doğalgaz patlaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA