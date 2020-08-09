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Spor spikeri hayatını kaybetti

Uzun süredir tedavisi gören spor spikeri , hayata gözlerini yumdu. Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla () ve kulüpler, başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 19:18 Son Güncelleme: 9.8.2020 19:22 ABONE OL
Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Spor spikeri Emre Gönlüşen, vefat etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Gönlüşen, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Emre Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler, başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, beIN Sports ailesi ve spor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzpnspor sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla taziyelerini bildirdi.

Beşiktaş Kulübünün başsağlığı mesajında "Başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." paylaşımı yaptı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Türk futbolunun başı sağ olsun..." paylaşımında bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gönlüşen'e Allah'tan rahmet; ailesine, spor camiasına ve beIN SPORT'a başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldıç

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Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti
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