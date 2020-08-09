Sumudica'dan flaş Fatih Terim itirafı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Romanya'nın ünlü basın organı Digisport'a konuşan Rumen teknik adam, "Türkiye beni daha güçlü bir insan haline getirdi. Burada Fatih Terim gibi bir teknik direktöre karşı mücadele ediyorsunuz. Mesela Galatasaray maçından önce Fatih Terim ile tanışacağım için bütün gece uyuyamamıştım" ifadesini kullandı.

Gaizantep'teki geleceği ve Süper Lig hakkında da konuşan Sumudica şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE LİGİ ÇOK GÜÇLÜ"

"Sözleşme uzatma teklifi Gaziantep'ten geldi. Dün Körfez bölgesinden gelen bir teklifi reddettim. Paradan daha önemli şeyler var. Avrupa'dan ayrılmak istemiyorum. Türkiye'de Süper Lig güçlü bir lig. Büyük kulüplerde yılda 2-3 milyon euro alan oyuncular var. Burada kendinizi gerçekten bir teknik direktör gibi hissediyorsunuz."