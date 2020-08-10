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'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

Vedat Muriqi'nin satışı için Lazio'lu yöneticilerle görüşen , bu transferden 20 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekliyor. Kanarya, Kosovalı yıldızın satılması halinde kadrosunu 2 golcüyle güçlendirecek. İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi ve detaylı analizleri...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 08:49 Son Güncelleme: 10.8.2020 08:51 ABONE OL
Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

taarruzunu sürdüren 'de rota forvet mevkisine çevrildi. Muriqi için İtalyan ve İngiliz ekipleri ile pazarlıkları sürdüren yönetim, 20 milyon euro'ya satmayı planladığı Kosovalı oyuncunun yerine en az 2 golcü almayı planlıyor.

Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

Radarda ise 4 isim var. Bunlardan ilki Smolov... Lokomotiv'de oynayan Smolov'dan "Anlaşmadık" açıklaması gelse de yönetimin bu transferde ciddi olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

Rus ekibi ve oyuncu ile temaslar devam ediyor. Rus ile 39 maçta 14 kez fileleri sarsan Fedor Smolov; Feyenoord, Celta Vigo, Yekaterinburg, Anzi, , ve 'da görev yaptı. 30 yaşındaki forvet, 319 maçta 93 gol kaydetti; 35 tane de asist gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

İKİNCİ ADAY SEFEROVIC!

Cavani'ye teklif yapan 'nın gözden çıkardığı de listede. 28 yaşındaki Boşnak asıllı oyuncu Liga NOS'da bu sezon 5 gol + 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

pasaportu taşıyan Seferovic kariyerinde; Grasshoppers, , Neuchatel, Novara, , Frankfurt ve formaları giydi. 360 maçta 90 gol +37 asist üreten 1.86 boyundaki yıldızın İsviçre ile de 64 maçta 18 golü var.

Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

DİĞER ADAY AKPOM!

PAOK'lu ise diğer aday. Yunan ekibinde yaptığı çıkışla dikkatleri çeken 24 yaşındaki İngiliz forvet için de kiralama önerisi yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre Akpom ve Seferovic ile Beşiktaş da ilgileniyor.

Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

alt yapısında yetişen 24 yaşındaki ise , Arsenal, Brighton, N. Forrest, Brentford, Coventry, St. Truiden'de oynadı. 31 gol atıp, 13 asiste imzasını koydu. Genç oyuncu, İngiltere U21 Takımı'nda 5 kez forma giyip, 3 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

SON ADAY KALINIC!

Üç ay önce de Kalinic'in menajeriyle görüşen 'nin bu hafta yine yıldız golcü ile masaya oturacağı öğrenildi. 32 yaşındaki golcünün Roma ile kiralık sözleşmesi ay sonu sona eriyor.

Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

Kalinic'in İspanyol ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Takvim'in haberine göre Madrid ekibi Hırvat golcü ile yola devam etmek istemiyor. uygun bir bedelle işi bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

Hırvat santrfor bu sezon Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat 'nda oynadı.

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Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var
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