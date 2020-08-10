Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

Rus ekibi ve oyuncu ile temaslar devam ediyor. Rus Milli Takımı ile 39 maçta 14 kez fileleri sarsan Fedor Smolov; Feyenoord, Celta Vigo, Yekaterinburg, Anzi, Krasnodar, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Moskova'da görev yaptı. 30 yaşındaki forvet, 319 maçta 93 gol kaydetti; 35 tane de asist gerçekleştirdi.