Fenerbahçe'den son dakika golcü operasyonu! Hedefte 4 yıldız var

Transfer taarruzunu sürdüren Fenerbahçe'de rota forvet mevkisine çevrildi. Muriqi için İtalyan ve İngiliz ekipleri ile pazarlıkları sürdüren yönetim, 20 milyon euro'ya satmayı planladığı Kosovalı oyuncunun yerine en az 2 golcü almayı planlıyor.
Radarda ise 4 isim var. Bunlardan ilki Smolov... Lokomotiv'de oynayan Smolov'dan "Anlaşmadık" açıklaması gelse de yönetimin bu transferde ciddi olduğu ifade edildi.
Rus ekibi ve oyuncu ile temaslar devam ediyor. Rus Milli Takımı ile 39 maçta 14 kez fileleri sarsan Fedor Smolov; Feyenoord, Celta Vigo, Yekaterinburg, Anzi, Krasnodar, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Moskova'da görev yaptı. 30 yaşındaki forvet, 319 maçta 93 gol kaydetti; 35 tane de asist gerçekleştirdi.
İKİNCİ ADAY SEFEROVIC!
Cavani'ye teklif yapan Benfica'nın gözden çıkardığı Haris Seferovic de listede. 28 yaşındaki Boşnak asıllı oyuncu Liga NOS'da bu sezon 5 gol + 4 asistlik performans sergiledi.
İsviçre pasaportu taşıyan Seferovic kariyerinde; Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel, Novara, Real Sociedad, Frankfurt ve Benfica formaları giydi. 360 maçta 90 gol +37 asist üreten 1.86 boyundaki yıldızın İsviçre Milli Takımı ile de 64 maçta 18 golü var.
DİĞER ADAY AKPOM!
PAOK'lu Chuba Akpom ise diğer aday. Yunan ekibinde yaptığı çıkışla dikkatleri çeken 24 yaşındaki İngiliz forvet için de kiralama önerisi yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre Akpom ve Seferovic ile Beşiktaş da ilgileniyor.
Arsenal alt yapısında yetişen 24 yaşındaki Chuba Akpom ise Hull City, Arsenal, Brighton, N. Forrest, Brentford, Coventry, St. Truiden'de oynadı. 31 gol atıp, 13 asiste imzasını koydu. Genç oyuncu, İngiltere U21 Takımı'nda 5 kez forma giyip, 3 kez fileleri havalandırdı.
SON ADAY KALINIC!
Üç ay önce de Kalinic'in menajeriyle görüşen Fenerbahçe'nin bu hafta yine yıldız golcü ile masaya oturacağı öğrenildi. 32 yaşındaki golcünün Roma ile kiralık sözleşmesi ay sonu sona eriyor.
Kalinic'in İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Takvim'in haberine göre Madrid ekibi Hırvat golcü ile yola devam etmek istemiyor. Fenerbahçe uygun bir bedelle işi bitirmek istiyor.
Hırvat santrfor bu sezon Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.