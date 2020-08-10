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'a Brezilyalı stoper! Teklif...

Bu sezon 'in arkasında ligi ikinci sırada bitiren , transferde yine atağa kalktı. İki genç ismi kadrosuna katan bordo-mavililer, geleceğin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Fırtına, 'nın takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Nino için teklif hazırlığında...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:44 Son Güncelleme: 10.8.2020 18:46 ABONE OL
Trabzonspor'a Brezilyalı stoper! Teklif...

Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk yarışında yine iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattı için Fluminense'nin başarılı stoperi Nino'nun ismi gündeme geldi. Bordo-mavililerin Nino için teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Süper Lig'de geride kalan sezonda şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk adına yine iddialı olacak bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Fluminense'den sol bek Marlon'u kadrosuna katmak istediği iddia edilen Trabzonspor'un bu kez Brezilya ekibinin 23 yaşındaki stoperi Nino için girişimlere başladığı aktarıldı.

İLK TEKLİF 2-3 MİLYON EURO DÜZEYİNDE

Brezilya basınından Lance'nin haberine göre Trabzonspor, performansıyla dikkat çeken Nino'yu beğenirken oyuncu için teklif hazırlığına başladı. Karadeniz ekibinin ilk teklifinin 2-3 milyon Euro düzeyinde olacağı belirtildi.

Resmi bir temas henüz sağlanmış olmasa da kısa süre içerisinde Trabzonspor'un Fluminense ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. 23 yaşındaki stoper, devre arasında Criciuma'dan 1.1 milyon Euro bonservis bedeli ile Fluminense'nin kadrosuna katılmıştı.

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Trabzonspor'a Brezilyalı stoper! Teklif...
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