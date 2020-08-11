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'tan sakatlık açıklaması! ...

, ilk antrenmanında sakatlanan 'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 18:52 Son Güncelleme: 11.8.2020 18:57 ABONE OL
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...

Beşiktaş, yeni sezonun ilk antrenmanında sakatlanan Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama
Futbol Takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, 'Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.



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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...
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