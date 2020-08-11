Fenerbahçe'nin istediği oldu! Flaş Mesut Özil gelişmesi

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'nin istediği oldu! Flaş gelişmesi

sonunda istediğine ulaştı. Sarı-lacivertlilerde uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen hiç bu kadar yakın olmamıştı. Maaşı nedeniyle Fenerbahçe Yönetimi'nin sıcak bakmadığı Mesut konusunda flaş gelişmeler yaşandı. İşte İngilizlerin Fenerbahçe taraftarlarına verdiği o müjde...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 14:24 Son Güncelleme: 11.8.2020 14:29 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika: İngilizler duyurdu! Mesut Özil geliyor

, transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. İngiliz medyası son olarak 'in, Mesut'un maaşının bir kısmının karşılanması halinde transferine onay verebileceğini yazmıştı. Artık işler çok daha farklı olabilir.

Fenerbahçe'de son dakika: İngilizler duyurdu! Mesut Özil geliyor

Bilindiği üzere teknik direktörü Mikel Arteta, 'i kadrosunda düşünmüyor ve yıldız orta saha oyuncusu, 20 milyon euroluk maaşıyla el yakıyor.

Fenerbahçe'de son dakika: İngilizler duyurdu! Mesut Özil geliyor

İngiliz devi, maaşının bir kısmının ödenmesi halinde Mesut'un ayrılığına onay vermeye hazır gözüküyordu ancak yaşanan son olaylardan sonra 'in 'ye bedelsiz transferi söz konusu.

Fenerbahçe'de son dakika: İngilizler duyurdu! Mesut Özil geliyor

ARSENAL SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK Mİ?

Aktarılan bilgilere göre , uzun süredir ile irtibat halinde ve transferi için nabız yokluyor.

Fenerbahçe'de son dakika: İngilizler duyurdu! Mesut Özil geliyor

Mesut ve menajeri de bu transferi istiyor. , oyuncusunun bonservisini daha önce vermeye yanaşmıyor ve ondan para kazanmak istiyordu.

Fenerbahçe'de son dakika: İngilizler duyurdu! Mesut Özil geliyor

, Mesut'u bonservissiz kadrosuna katmak istiyor ve , yakın gelecekte sarı lacivertlilerin bu isteğini gerçekleştirebilir.

Fenerbahçe'de son dakika: İngilizler duyurdu! Mesut Özil geliyor

Çünkü 'in menajeri de, ile yaptığı müzakerelerde oyuncunun bonservisinin eline verilmesinin en doğru seçenek olduğunu aktardı.

Fenerbahçe'de son dakika: İngilizler duyurdu! Mesut Özil geliyor

FENERBAHÇE NE YAPACAK?

'in ile sözleşmesini feshetmesi halinde Mesut ile ciddi pazarlığa oturacak ve anlaşma zemini hazırlayacak.

Fenerbahçe'de son dakika: İngilizler duyurdu! Mesut Özil geliyor

Mesut'un, İngiliz kulübünde devam etmeyi düşünmediği gerçeği göze alındığında, ilerleyen süreçte, yıldız oyuncunun devine katılması olası gözüküyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'nin istediği oldu! Flaş Mesut Özil gelişmesi
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