Fenerbahçe'de son dakika: Transferi başkan duyurdu!

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. La Provincia'da yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, Mauricio Lemos'u transfer etti.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Miguel Angel Ramirez, bu sabah basına yaptığı açıklamada bir oyuncunun satışını duyurdu ve bu ismin Mauricio Lemos olduğu belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE...

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Lemos transferini önümüzdeki birkaç saat içinde açıklayacağı iddia edildi.

Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Mauricio Lemos, takımına 1 gollük katkı sağladı. (Fotomaç)