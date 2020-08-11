Galatasaray transferi resmen açıkladı! Oğulcan Çağlayan...

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da geçiren Iğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığın resmen açıkladı. Çaykur Rizespor kadrosuna 2016 yılıda katılan Oğulcan Çağlayan, bir sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giydi. Sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Çaykur Rizespor formasıyla 83 maçta 11 gol 11 asistlik performans gösterdi.



İşte Galatasaray'ın paylaşımı





18 MİLYON LİRA GARANTİ ÜCRET

Galatasaray, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Oğulcan Çağlayan'a, 4 yıl için toplam 18 milyon TL garanti ücret ödeneceğini borsaya bildirdi. İşte yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti