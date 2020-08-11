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transferi resmen açıkladı! ...

, geçtiğimiz sezonu ekibi 'da geçiren 'ı kadrosuna kattığın resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 19:07 Son Güncelleme: 11.8.2020 19:29 ABONE OL
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Oğulcan Çağlayan...

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da geçiren Iğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığın resmen açıkladı. Çaykur Rizespor kadrosuna 2016 yılıda katılan Oğulcan Çağlayan, bir sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giydi. Sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Çaykur Rizespor formasıyla 83 maçta 11 gol 11 asistlik performans gösterdi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı


18 MİLYON LİRA GARANTİ ÜCRET
Galatasaray, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Oğulcan Çağlayan'a, 4 yıl için toplam 18 milyon TL garanti ücret ödeneceğini borsaya bildirdi. İşte yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti



OĞULCAN'DAN RİZESPOR'A MESAJ!
Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a transferi sonrasında yaptığı ilk açıklamada, eski takımı Çaykur Rizespor'a mesaj gönderdi. Çağlayan, "Biz verdiğimiz sözü tutarız. Rizespor'a sözleşmemi uzatmayacağımı söylemiştim. Saygı duydular ama son anda beklemediğim aksiyon yaptılar. Karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendileri böyle tercih etti." dedi.

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Galatasaray transferi resmen açıkladı! Oğulcan Çağlayan...
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