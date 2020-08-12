Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

Başarısız geçen bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir yapıya bürünecek. Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanacak olan yeni sezonda kadro mühendisliği de buna göre şekillendiriliyor.
Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe getirildiği de resmen açıklanacak.
Genç oyuncularla deneyimli isimleri bir araya toplayarak dengeli bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini bitirdi.
Transferde hız kesmeye niyeti olmayan Fenerbahçe asıl bombayı da patlatmak üzere. Şimdiye kadar Süper Ligi tanıyan isimlere ağırlık veren sarı-lacivertli kurmaylar rotayı İspanya'ya çevirdi.
Fenerbahçe'nin savunmaya yapacağı takviye için dün İspanya'dan bir haber geldi. La Provincia, sarı-lacivertlilerin Las Palmas ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Lemos ile anlaştığını iddia etti.
24 yaşındaki stoper için İspanyol ekibine resmi teklif yaptığı ileri sürülen Kanarya'nın futbolcuyla da her konuda anlaştığı belirtildi.
Uruguay Milli Takımı'nın formasını da 2 kez giyen genç futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği kaydedildi.
Avrupa'da Rubin Kazan, Sassuolo ve Las Palmas formaları giyen Lemos, sert futboluyla öne çıkıyor. 1.87 boyundaki futbolcu, savunmadan top çıkarma özelliğinin yanı sıra hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekiyor.
BARÇA'YI REDDETMİŞTİ
Mauricio Lemos, 2017'de verdiği bir röportajda çarpıcı sözler sarfetmişti. O dönemde Barcelona Sportif Direktörü Fernandez'in kendisiyle görüştüğünü söyleyen 24 yaşındaki stoper, "O sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Zorlu bir yaz dönemi idi. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim" sözlerini sarfetmişti.
Las Palmas ile La Liga 2'de 26 resmi maça çıkan Lemos, 2 bin 81 dakika sahada kaldı. Uruguaylı yıldız, bu maçlarda bir de gol sevinci yaşadı. (Fotomaç)