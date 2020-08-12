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'yı reddetti 'ye geliyor!

'de gelecek sezon öncesi takım baştan sona değişiyor. İlk olarak bek bölgelerindeki açığı kapatan sarı-lacvertlilerde sırada stoper, kanat ve golcü takviyeleri var. Kanarya'ya bu doğrultuda 'dan müjdeli bir haber geldi. Transferin gözde ismi Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:03 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:07 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

Başarısız geçen bir sezonu geride bırakan yeni sezonda bambaşka bir yapıya bürünecek. Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanacak olan yeni sezonda kadro mühendisliği de buna göre şekillendiriliyor.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe getirildiği de resmen açıklanacak.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

Genç oyuncularla deneyimli isimleri bir araya toplayarak dengeli bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, , , Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini bitirdi.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

Transferde hız kesmeye niyeti olmayan asıl bombayı da patlatmak üzere. Şimdiye kadar Süper Ligi tanıyan isimlere ağırlık veren sarı-lacivertli kurmaylar rotayı 'ya çevirdi.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

'nin savunmaya yapacağı takviye için dün 'dan bir haber geldi. La Provincia, sarı-lacivertlilerin ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan ile anlaştığını iddia etti.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

24 yaşındaki stoper için İspanyol ekibine resmi teklif yaptığı ileri sürülen Kanarya'nın futbolcuyla da her konuda anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

Uruguay 'nın formasını da 2 kez giyen genç futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

Avrupa'da , Sassuolo ve formaları giyen Lemos, sert futboluyla öne çıkıyor. 1.87 boyundaki futbolcu, savunmadan top çıkarma özelliğinin yanı sıra hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

BARÇA'YI REDDETMİŞTİ

, 2017'de verdiği bir röportajda çarpıcı sözler sarfetmişti. O dönemde Sportif Direktörü Fernandez'in kendisiyle görüştüğünü söyleyen 24 yaşındaki stoper, "O sırada 'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Zorlu bir yaz dönemi idi. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim" sözlerini sarfetmişti.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

ile 2'de 26 resmi maça çıkan Lemos, 2 bin 81 dakika sahada kaldı. Uruguaylı yıldız, bu maçlarda bir de gol sevinci yaşadı. (Fotomaç)

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Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!
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