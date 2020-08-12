Barcelona'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor!

BARÇA'YI REDDETMİŞTİ

Mauricio Lemos, 2017'de verdiği bir röportajda çarpıcı sözler sarfetmişti. O dönemde Barcelona Sportif Direktörü Fernandez'in kendisiyle görüştüğünü söyleyen 24 yaşındaki stoper, "O sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Zorlu bir yaz dönemi idi. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim" sözlerini sarfetmişti.